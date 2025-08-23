Fala Esporte: Conheça o colecionador de camisas brasileiro que está no livro dos recordes

Cássio Brandão é um apaixonado por futebol e colecionador de camisas que entrou para o livro dos recordes. Seu impressionante acervo reúne mais de seis mil camisas de futebol, sendo considerado o maior do mundo. Entre as peças, estão relíquias de alguns dos principais clubes brasileiros, camisas históricas da Seleção Brasileira e exemplares de 1.800 clubes e seleções diferentes. Corintiano de coração, Cássio transformou sua paixão em um patrimônio único e reconhecido internacionalmente. E ainda: Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (24), com transmissão da RECORD pelo Campeonato Brasileiro.



