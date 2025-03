Fala Esporte: Corinthians fica perto do título em SP, Flamengo é campeão no RJ e Inter no RS

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na primeira partida da final do Campeonato Paulista , com gol de Yuri Alberto aos 12 minutos do segundo tempo, no Allianz Parque. Com essa vitória, o Corinthians pode empatar no segundo jogo para garantir o título, que será decidido na Neoquímica Arena. Veja também os títulos do Flamengo no Rio de Janeiro e do Internacional no Rio Grande do Sul



