Fala Esporte: Menino de 10 anos vira xodó da torcida do Vasco e é eleito torcedor do ano pela Fifa

Eleito torcedor do ano pela Fifa, Guilherme Gandra convive com uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, que provoca bolhas e feridas na pele. Xodó da torcida do Vasco, o menino de 10 anos se tornou símbolo de coragem e força para quem acompanha sua trajetória desde o início. Agora, o ídolo mirim ganha um livro intitulado 'Menino Gui - A História Não Contada', escrito por sua mãe. O lançamento será no dia 7 de agosto. E ainda: Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo (27), em jogo com transmissão da RECORD.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!