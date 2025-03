Fala Esporte: Neymar é cortado da seleção brasileira por lesão na coxa

Entre os destaques do Fala Esporte deste sábado (15), saiba mais sobre a preparação de Palmeiras e Corinthians para a grande final do Paulistão 2025. A RECORD transmite o jogo neste domingo (16). O Palmeiras busca o tetracampeonato estadual inédito na história do clube. Já o Corinthians chega pressionado, depois de ser eliminado da Libertadores. O atacante Neymar foi cortado dos próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele não conseguiu se recuperar de uma lesão na coxa. É possível que ele volte aos gramados na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Para o lugar dele, o técnico Dorival Júnior convocou Endrick, do Real Madrid. Conheça também um casal fanático por futebol que está dividido na final do Campeonato Paulista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!