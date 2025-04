Fala Esporte: Neymar volta a disputar o Campeonato Brasileiro após 13 anos

Neymar volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (13), após um hiato de 13 anos. A relação entre Neymar e o Brasileirão começou em 2009, resultando em 103 jogos, 54 gols e 22 assistências. A partida de retorno é especial, pois marca o reencontro com Paulo Henrique Ganso, ex-companheiro de Santos, que hoje defende o Fluminense. E ainda: Jovem baleada na cabeça na véspera de Natal realiza o sonho de conhecer os jogadores do Fluminense.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!