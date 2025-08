Fala Esporte: Presidente do Conselho do Corinthians diz que clube 'quer ser um Flamengo'

O Corinthians se prepara para a votação do impeachment do presidente afastado Augusto Melo. O presidente do conselho deliberativo, **Romeu Tuma Júnior**, organizou uma coletiva para falar sobre a crise política no clube e o uso indevido de cartões corporativos. "O Corinthians precisa virar essa página, a gente quer ser um Flamengo", declarou. E ainda: confira a agenda de jogos do fim de semana dos clubes paulistas nesta edição do Fala Esporte.



