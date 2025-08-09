Logo R7.com
Fala Esporte: RECORD transmite confronto entre Santos e Cruzeiro neste domingo (10)

O vice-líder Cruzeiro vai enfrentar o Santos, que pode trocar de técnico se perder a partida

Fala Esporte|Do R7

Neste sábado (09) começa a décima nova rodada do Brasileirão. O vice-líder Cruzeiro vai enfrentar o Santos, que pode trocar de técnico se perder a partida. Jogo que vai ser transmitido, no próximo domingo (10), pela RECORD, R7 e PlayPlus.

