Fala Esporte: Santos vence Cruzeiro de virada no Mineirão

No Mineirão, o Santos conseguiu uma virada surpreendente ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, com gols de Guilherme e Caballero no segundo tempo. A vitória é importante para o Peixe se distanciar da zona de rebaixamento. Na mesma rodada, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1, e o Atlético Mineiro empatou por 1 a 1 com o Vasco, com gol rápido de Gabriel Menino. O Esporte conquistou sua primeira vitória após 17 rodadas, derrotando o Grêmio. No próximo sábado (16), a RECORD, o R7.com e o PlayPlus transmitem Esporte x São Paulo pela 20ª rodada do Brasileirão.



