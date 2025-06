Fala Esporte: Seleção brasileira chega ao Equador para primeiro jogo com Ancelotti

A seleção brasileira chegou ao Equador para enfrentar a equipe local nas eliminatórias da Copa do Mundo. Após uma dura derrota por 4 a 1 contra a Argentina, a equipe busca recuperação. O técnico Carlo Ancelotti irá comandar um treino no estádio do jogo e dará uma coletiva de imprensa no hotel.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!