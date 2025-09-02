Fala Esporte: Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Chile nas eliminatórias
Atletas enfrentam clima frio e chuvoso em Teresópolis para jogo decisivo
A seleção brasileira iniciou sua preparação para enfrentar o Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, realizando um treino na Granja Comary, em Teresópolis. Apesar das condições climáticas adversas, 10 atletas convocados pelo técnico Carlo Ancelotti participaram das atividades.
O treino teve acesso limitado à imprensa, que acompanhou cerca de 15 minutos de exercícios físicos e práticas de passes.
A seleção prossegue com os treinos para o confronto contra o Chile, que ocorrerá no Maracanã na próxima quinta-feira (10).
