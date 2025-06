Fala Esporte: Times brasileiros fazem os últimos ajustes antes do início do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes tem início neste sábado (14). Os times brasileiros realizaram os últimos ajustes antes do início da competição. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense representam o Brasil no torneio. O primeiro a entrar em campo é o Palmeiras, que enfrenta o Porto, de Portugal, na primeira rodada. A partida será disputada no domingo (15). E ainda: Instituto de Raphael Veiga ajuda a transformar a vida de crianças com esporte, cultura e arte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!