Fala Esporte: Times paulistas encaram rodada desafiadora no Brasileirão

Os times paulistas têm compromissos importantes pelo Brasileirão. O líder Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, atual terceiro colocado. Já o São Paulo recebe o Grêmio, em busca de recuperação no campeonato após a derrota para o próprio Palmeiras na última rodada. Corinthians e Santos se enfrentam em um clássico de grande importância para ambos os clubes. Ainda nesta rodada, o Vasco recebe o Fortaleza. Esta será a segunda partida de Fernando Diniz à frente do time carioca. Em sua estreia, o Cruzmaltino perdeu para o Lanús, na Copa Sul-Americana. O duelo entre Vasco e Fortaleza terá transmissão da RECORD a partir das 18h deste sábado (17).



