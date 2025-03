Fala Esporte: Yuri Alberto é eleito melhor jogador do campeonato na premiação do Paulistão 2025

A festa de premiação do Campeonato Paulista reuniu os destaques da competição. Yuri Alberto foi eleito o melhor jogador do Paulistão 2025 e também o craque da galera. Já Neymar ficou com o prêmio de gol mais bonito. O Paulistão acabou, mas o futebol não para aqui na tela da RECORD. A gente começa o Campeonato Brasileiro de 2025 com bola rolando já neste domingo (30). A RECORD transmite Vasco e Santos de forma exclusiva na TV aberta a partir das 18h. E ainda: Hulk, ídolo do Atlético Mineiro, quer repetir a conquista do Brasileirão com o Galo neste ano.



