Palmeirense fanática e fã de Messi, jovem vai acompanhar partida do Verdão contra Inter Miami

No Mundial de Clubes, um dos jogos do Palmeiras é contra o Inter Miami. Na partida, o Verdão vai enfrentar o craque Lionel Messi. Esse confronto vai ser ainda mais difícil para uma jovem com o coração dividido: ela é palmeirense fanática e completamente fã do argentino. Qual lado ela vai escolher? Veja na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!