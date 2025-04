Família busca provar inocência de jovem preso por roubo de moto de luxo Defesa contesta identificação fotográfica usada pela polícia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família tenta provar inocência de jovem preso por roubo de moto de luxo

Uma família de São Paulo enfrenta momentos difíceis após a prisão de Gustavo de Oliveira Silva, de 21 anos. Detido em casa no final de março, ele é acusado de participar do roubo de uma moto de luxo em São Caetano do Sul. A prisão ocorreu com base em uma foto onde ele supostamente aparece ao lado do veículo roubado, mas a defesa contesta a identificação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o roubo aconteceu em 28 de fevereiro, quando seis indivíduos abordaram a vítima em três motos, levando o veículo, um celular e uma mochila. A motocicleta foi encontrada dias depois em uma comunidade na zona leste de São Paulo. Durante as investigações, a polícia utilizou imagens de redes sociais para identificar suspeitos, incluindo Gustavo.

A defesa argumenta que a foto usada para a identificação não é dele. A advogada afirma ter identificado o verdadeiro indivíduo na imagem, que já estava preso desde fevereiro, impossibilitando sua participação no crime. Além disso, Gustavo não possui antecedentes criminais e uma perícia técnica concluiu que suas características faciais não coincidem com as do suspeito na foto.

Luciana, mãe de Gustavo, diz que ele estava em casa no dia do roubo porque se preparava para viajar. A defesa planeja apresentar novas provas ao judiciário para solicitar a revogação da prisão preventiva. Enquanto isso, Luciana deixou seu emprego para se dedicar à defesa do filho.

‌



Assista em vídeo - Família tenta provar inocência de jovem preso por roubo de moto de luxo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!