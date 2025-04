Incêndio em hotel na Índia deixa 14 mortos e 13 feridos

Pelo menos 14 pessoas morreram no incêndio de um hotel na Índia. Entre as vítimas está uma criança. Outras 13 pessoas ficaram feridas e foram levadas aos hospitais. Segundo a polícia, havia mais de 80 hóspedes distribuídos em 42 quartos no momento do incidente. O incêndio começou durante a noite e a causa ainda não foi esclarecida.



