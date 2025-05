Família é resgatada de lancha em chamas na represa de Guarapiranga Embarcação explode após incêndio; Marinha investiga causas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 13h33 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h33 ) twitter

Lancha pega fogo com família dentro na represa de Guarapiranga, em São Paulo

Uma família visitava uma lancha à venda na represa de Guarapiranga, em São Paulo, quando um incêndio surpreendeu a todos. A Guarda Civil Metropolitana estava patrulhando a área e conseguiu resgatar rapidamente o casal e seus dois filhos. Durante o incidente, o menino de sete anos sofreu um ferimento no braço.

Após o resgate seguro dos ocupantes, a lancha explodiu. A Marinha do Brasil já realizou uma perícia para investigar as causas do incêndio e entender o que levou ao acidente.

