Mãe e filho morrem em inundação em Petra, na Jordânia

Centenas de turistas ficaram presos em um sítio arqueológico em Petra, na Jordânia, devido a uma inundação. Aproximadamente 1.800 pessoas foram retiradas do local. Informações indicam que uma mãe e um filho da Bélgica morreram no incidente. A cidade enfrenta fortes chuvas nos últimos dias, resultando em alagamentos nas áreas mais baixas e vales.



