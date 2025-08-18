Família luta por liberdade de jovem condenado por crime em SP Defesa apresenta laudo que contesta identificação de Brendo Kaergue em imagens Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 10h16 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h16 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brendo Kaergue, de 18 anos, foi condenado a mais de 11 anos por um roubo em São Paulo.

A defesa apresenta um laudo que prova que ele não é o indivíduo nas imagens do crime.

Brendo também enfrenta acusações de tentativa de latrocínio contra um policial, negando envolvimento.

A família busca novas provas e depoimentos para contestar as inconsistências nas acusações.

Brendo Kaergue de Jesus, de 18 anos, foi condenado a mais de 11 anos de prisão por um roubo em São Paulo. A defesa sustenta sua inocência, apresentando um laudo pericial que afirma que ele não é o indivíduo nas imagens do crime. Detido desde abril em São Bernardo do Campo, Brendo também enfrenta uma acusação por tentativa de latrocínio.

O assalto ocorreu em uma bicicletaria na zona sul da cidade, onde dois homens armados foram capturados por câmeras de segurança. Apesar das imagens, um perito particular concluiu que Brendo não é um dos assaltantes. A mãe dele, Claudia, busca provas para comprovar a inocência do filho, mas não conseguiu imagens que sustentem sua versão.

Além disso, Brendo é acusado de tentativa de latrocínio contra um policial militar. Ele nega envolvimento e afirma desconhecer outros suspeitos. A defesa questiona a validade das provas e argumenta que o histórico passado do jovem influencia negativamente seu julgamento atual.

Enquanto aguarda a audiência sobre a tentativa de latrocínio, a família continua a lutar por sua liberdade, destacando as inconsistências nas acusações e buscando novos depoimentos que comprovem sua inocência.

Por que Brendo Kaergue de Jesus foi condenado?

Brendo Kaergue de Jesus, de 18 anos, foi condenado a mais de 11 anos de prisão por roubo em São Paulo.

Qual é a principal argumentação da defesa de Brendo?

A defesa de Brendo sustenta sua inocência apresentando um laudo pericial que afirma que ele não é o indivíduo nas imagens do crime.

Que outras acusações Brendo enfrenta além do roubo?

Brendo também é acusado de tentativa de latrocínio contra um policial militar, mas ele nega envolvimento e afirma desconhecer outros suspeitos.

Como a família de Brendo está lidando com a situação?

A família de Brendo, especialmente sua mãe Claudia, está em busca de provas e novos depoimentos que possam comprovar sua inocência, destacando as inconsistências nas acusações.

