Família luta por liberdade de jovem condenado por crime em SP
Defesa apresenta laudo que contesta identificação de Brendo Kaergue em imagens
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Brendo Kaergue de Jesus, de 18 anos, foi condenado a mais de 11 anos de prisão por um roubo em São Paulo. A defesa sustenta sua inocência, apresentando um laudo pericial que afirma que ele não é o indivíduo nas imagens do crime. Detido desde abril em São Bernardo do Campo, Brendo também enfrenta uma acusação por tentativa de latrocínio.
O assalto ocorreu em uma bicicletaria na zona sul da cidade, onde dois homens armados foram capturados por câmeras de segurança. Apesar das imagens, um perito particular concluiu que Brendo não é um dos assaltantes. A mãe dele, Claudia, busca provas para comprovar a inocência do filho, mas não conseguiu imagens que sustentem sua versão.
Além disso, Brendo é acusado de tentativa de latrocínio contra um policial militar. Ele nega envolvimento e afirma desconhecer outros suspeitos. A defesa questiona a validade das provas e argumenta que o histórico passado do jovem influencia negativamente seu julgamento atual.
Enquanto aguarda a audiência sobre a tentativa de latrocínio, a família continua a lutar por sua liberdade, destacando as inconsistências nas acusações e buscando novos depoimentos que comprovem sua inocência.
