Fernanda Torres pede que brasileiros mandem ‘só amor’ para ganhadora do Oscar de Melhor Atriz

O elenco de "Ainda Estou Aqui" comemora a vitória no Oscar de melhor filme internacional. A atriz Fernanda Torres destacou a importância do cinema independente e pediu aos fãs que demonstrassem respeito e apoio à protagonista Mikey Madison, vencedora do prêmio de melhor atriz. Ela enfatizou o trabalho coletivo na produção e a dedicação da equipe que trabalhou com um orçamento limitado.

