Filhote de jacaré resgatado em operação no Rio de Janeiro Animal seria mascote de traficantes; ação teve prisões e apreensões Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h20 )

Filhote de jacaré é resgatado em operação policial no Rio de Janeiro

Durante uma operação em uma comunidade no Rio de Janeiro, a polícia resgatou um filhote de jacaré encontrado em um imóvel. A suspeita é que o animal seria usado como mascote por traficantes. Na ação, além do resgate do jacaré, um suspeito morreu e dez pessoas foram presas. A polícia também apreendeu drogas, pistolas e fuzis, além de recuperar veículos roubados. O jacaré foi encaminhado à delegacia de proteção ao meio ambiente para os procedimentos necessários.

