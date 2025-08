Fraudadores usam morango do amor para aplicar golpes online Páginas falsas enganam consumidores com promessas de produtos inexistentes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h15 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h15 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Estelionatários estão utilizando a popularidade do morango do amor para aplicar golpes digitais.

Páginas falsas nas redes sociais atraem consumidores com imagens de docerias reais.

Após pagamentos via Pix, os produtos prometidos não são entregues, deixando as vítimas sem o que compraram.

Especialistas recomendam verificar a reputação das empresas e desconfiar de preços muito baixos antes de comprar online.

Criminosos usam morango do amor para aplicar golpes digitais

Estelionatários estão explorando a popularidade do morango do amor para aplicar golpes digitais. Eles criam páginas falsas nas redes sociais usando imagens de docerias reais para atrair consumidores. Após receberem pagamentos via Pix, os produtos não são entregues.

Um advogado recomenda verificar a reputação das empresas antes de realizar compras online. Ele sugere pesquisar reclamações ou ações judiciais contra a empresa e alerta que preços muito baixos podem ser um indicativo de fraude.

