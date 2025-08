Novos áudios são revelados sobre triângulo amoroso que terminou em morte no litoral paulista

O Ministério Público solicitou que Mário Vitorino, Rafaela e Marceli sejam levados a júri popular pela morte do empresário Igor Peretto. Novos áudios foram anexados ao processo. As gravações incluem conversas sobre um documento falso e transferências bancárias. Igor foi assassinado com 40 facadas em agosto do ano passado durante uma discussão relacionada à traição entre sua esposa e seu cunhado. A decisão judicial sobre o júri é aguardada.



