Homem cai em buraco enquanto carregava bolo na Índia

Acidente deixou homem com ferimentos leves; resgate foi rápido

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia

Na Índia, um homem sofreu ferimentos leves após cair em um buraco que se formou quando o asfalto cedeu sob seus pés. Ele estava carregando uma caixa de bolo no momento da queda. Pessoas que passavam pela calçada rapidamente ajudaram no resgate do homem. Apesar do susto, ele conseguiu sair do buraco com apenas ferimentos leves. O estado do bolo após o acidente não foi informado.

Assista ao vídeo - Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia

