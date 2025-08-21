Homem cai em buraco enquanto carregava bolo na Índia Acidente deixou homem com ferimentos leves; resgate foi rápido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h24 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia

Na Índia, um homem sofreu ferimentos leves após cair em um buraco que se formou quando o asfalto cedeu sob seus pés. Ele estava carregando uma caixa de bolo no momento da queda. Pessoas que passavam pela calçada rapidamente ajudaram no resgate do homem. Apesar do susto, ele conseguiu sair do buraco com apenas ferimentos leves. O estado do bolo após o acidente não foi informado.

Assista ao vídeo - Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia

Veja também

‌



Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT) Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira Corpos de mulheres encontrados em Ilhéus não tinham sinais de violência sexual Incêndios florestais afetam área de preservação na Flórida Ouça áudio de Silas Malafaia a Bolsonaro atacando Eduardo Morre Frank Caprio, conhecido como 'o melhor juiz do mundo' MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente Imagens mostram detenção do influenciador Gato Preto em São Paulo Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia Boa Notícia: Cirurgia inovadora restaura visão usando dente do paciente Golpista Magno Joseph Couto é alvo de denúncias por furtos e golpes do amor Veja o momento em que repórter da RECORD foi roubada; polícia já identificou suspeito Vídeo: porteiro salva bebê engasgada com manobra de primeiros socorros Porco é resgatado em Maceió após perambular pelas ruas Criança de 4 anos é agredida por professora no Rio Grande do Sul Quarta pessoa é encontrada morta em praia de Ilhéus (BA) ‘A gente está aqui sem nem entender o porquê’, diz Hytalo Santos durante audiência de custódia Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente de carro em São Paulo Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!