Homem é assassinado durante assalto no Parque Ecológico em São Paulo Vítima foi surpreendida por criminoso enquanto fazia exercícios; suspeito foi preso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 14h54 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h54 )

Homem é assassinado durante assalto no Parque Ecológico em São Paulo

Um homem ainda não identificado foi assassinado durante um assalto no Parque Ecológico em São Paulo. Ele estava no local para fazer exercícios quando foi surpreendido por um criminoso. Testemunhas relataram ouvir gritos de socorro antes de o homem ser atacado com golpes de faca, morrendo no local. A polícia encontrou o suspeito com roupas e mãos sujas de sangue. Ele possui diversas passagens pela polícia, mas não confessou o crime.

