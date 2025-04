Homem é preso após manter ex-companheira refém durante audiência online no DF Polícia Militar realiza operação bem-sucedida para resgatar vítima de cárcere privado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 14h10 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h10 ) twitter

Homem que manteve ex-companheira refém durante audiência online é preso no DF

No Distrito Federal, um homem foi preso por manter sua ex-companheira em cárcere privado. A situação foi revelada durante uma audiência judicial online quando a promotora identificou sinais de perigo para a vítima, que estava acompanhada pelo agressor. Membros do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública agiram rapidamente ao notar a situação crítica e emitiram um mandado de prisão imediato.

A Polícia Militar foi acionada para organizar uma operação destinada a localizar o veículo onde a vítima estava sendo mantida refém. A estratégia envolveu cercar três áreas do DF, resultando na localização do carro e na prisão em flagrante do agressor. A vítima relatou que estava detida desde o dia anterior e, após receber apoio da polícia, revelou detalhes sobre as medidas protetivas desrespeitadas pelo agressor.

Homem que manteve ex-companheira refém durante audiência online é preso no DF

