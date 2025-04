Homem é assassinado durante assalto no Parque Ecológico em São Paulo

Um homem ainda não identificado foi assassinado durante um assalto no Parque Ecológico em São Paulo . Ele estava no local para fazer exercícios quando foi surpreendido por um criminoso. Testemunhas relataram ouvir gritos de socorro. O homem foi atingido com golpes de faca, morrendo no local. A polícia encontrou o suspeito com roupas e mãos sujas de sangue. Ele tem diversas passagens pela polícia, mas não confessou o crime.



