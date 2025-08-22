Homem enfrenta prisão por abandonar cachorro em aeroporto
Passageiro deixou filhote no estacionamento após problema com embarque
Um homem pode ser condenado a até cinco anos de prisão por abandonar um filhote de cachorro no aeroporto internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. O incidente ocorreu quando o passageiro foi impedido de embarcar para Manaus devido ao tamanho inadequado da caixa de transporte do animal.
Apesar da oferta da companhia aérea de remarcar o voo sem custos adicionais, ele optou por deixar a cadela no estacionamento do aeroporto. Funcionários, ao observarem a situação pelas câmeras de segurança, resgataram o animal com a ajuda de uma equipe especializada em fauna.
A concessionária que administra o aeroporto registrou um boletim de ocorrência junto à polícia civil, enquanto a polícia federal deteve o responsável ainda dentro da aeronave. A cadelinha foi adotada rapidamente por um funcionário do aeroporto, encontrando um novo lar acolhedor.
