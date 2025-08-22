Logo R7.com
Homem enfrenta prisão por abandonar cachorro em aeroporto

Passageiro deixou filhote no estacionamento após problema com embarque

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Homem pode enfrentar pena de até cinco anos por abandonar cachorro em aeroporto.
  • O filhote foi deixado no estacionamento após problemas com o embarque para Manaus.
  • Funcionários resgataram o animal após observarem a situação pelas câmeras de segurança.
  • Cadelinha foi adotada por um funcionário do aeroporto e encontrou um novo lar.

 

Homem pode pegar até cinco anos de prisão por abandonar cachorro em aeroporto

Um homem pode ser condenado a até cinco anos de prisão por abandonar um filhote de cachorro no aeroporto internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. O incidente ocorreu quando o passageiro foi impedido de embarcar para Manaus devido ao tamanho inadequado da caixa de transporte do animal.

Apesar da oferta da companhia aérea de remarcar o voo sem custos adicionais, ele optou por deixar a cadela no estacionamento do aeroporto. Funcionários, ao observarem a situação pelas câmeras de segurança, resgataram o animal com a ajuda de uma equipe especializada em fauna.

A concessionária que administra o aeroporto registrou um boletim de ocorrência junto à polícia civil, enquanto a polícia federal deteve o responsável ainda dentro da aeronave. A cadelinha foi adotada rapidamente por um funcionário do aeroporto, encontrando um novo lar acolhedor.

Perguntas e Respostas

O que motivou o abandono do cachorro no aeroporto em Florianópolis?


Um homem abandonou um filhote de cachorro no aeroporto internacional Hercílio Luz após ser impedido de embarcar para Manaus devido ao tamanho inadequado da caixa de transporte do animal.

Qual foi a reação da companhia aérea diante da situação?


A companhia aérea ofereceu remarcar o voo sem custos adicionais ao passageiro, que decidiu deixar a cadela no estacionamento do aeroporto.

Como as autoridades lidaram com o abandono do animal?


Funcionários do aeroporto, ao observar o abandono pelas câmeras de segurança, resgataram o animal com a ajuda de uma equipe especializada em fauna. A concessionária do aeroporto registrou um boletim de ocorrência junto à polícia civil, que, por sua vez, deteve o responsável ainda dentro da aeronave.

O que aconteceu com o cachorro após o resgate?

Após ser resgatada, a cadelinha foi rapidamente adotada por um funcionário do aeroporto, encontrando um novo lar acolhedor.

Assista ao vídeo - Homem pode pegar até cinco anos de prisão por abandonar cachorro em aeroporto

Últimas


