Homem preso novamente por planejar ataque durante show de Lady Gaga Prisão preventiva decretada após ausência em audiência Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h44 )

Suspeito de planejar ataque a show de Lady Gaga é preso por faltar a audiência de custódia

Um homem investigado por planejar um ataque com bombas durante o show de Lady Gaga no Rio de Janeiro foi preso novamente. Ele havia sido liberado após pagar fiança, mas sua prisão preventiva foi decretada devido ao não comparecimento à audiência de custódia.

As investigações indicam que ele liderava um grupo planejando ataques com bombas caseiras, coquetéis molotovs e explosivos. A nova prisão ocorreu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

