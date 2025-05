Homem de 103 anos completa corrida de 1,5 km em Ohio

Um homem de 103 anos completou uma corrida de mais de 1,5 km em Ohio. O evento foi realizado especialmente para ele e durou cerca de 20 minutos. O participante já correu em 16 maratonas e é um sobrevivente do câncer. Apesar da idade avançada, ele optou por corridas mais curtas e mantém uma rotina ativa que inclui canoagem no dia anterior à prova.



