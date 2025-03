Influenciadora Aritana Maroni é presa por tráfico de drogas durante Carnaval de Salvador Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/03/2025 - 10h10 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h05 ) twitter

A influenciadora digital Aritana Maroni, filha do empresário Oscar Maroni, foi presa em Salvador sob a suspeita de tráfico de drogas. Ela estava no bloco da cantora Claudia Leite durante o circuito Barra-Ondina com amigos, quando foi abordada por policiais militares. Os agentes constataram que a quantidade de substâncias ilícitas que ela portava excedia o limite considerado para uso pessoal. Aritana é conhecida por suas participações em realities da televisão.

