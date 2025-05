Influenciadora é presa por esquema de cosméticos falsificados Nayara Macedo e outras duas mulheres são investigadas por associação criminosa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 11h59 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h59 ) twitter

Saiba quem é a influenciadora que disse ter tido um caso com Neymar e foi presa

Nayara Macedo das Virgens, conhecida como Any Awuada, foi detida junto com sua mãe, Ângela de Macedo, e Júlia Gabriela de Siqueira Freitas. Elas são suspeitas de participar de um esquema de venda de cosméticos e perfumes falsificados. As investigações começaram em 2023 após uma denúncia à polícia.

Uma análise financeira revelou movimentações suspeitas nas contas das três mulheres. Nayara e sua mãe movimentaram mais de R$ 1,8 milhão, enquanto Júlia movimentou cerca de R$ 300 mil. Produtos apreendidos na casa de Nayara apresentaram altos índices de metanol e etanol, indicando falsificação.

A prisão temporária das suspeitas tem duração inicial de 30 dias, enquanto a polícia continua coletando provas e depoimentos para esclarecer a gravidade dos crimes. A defesa de Nayara afirma que a detenção visa apenas a investigação. Silene, uma vítima do esquema, já acionou a justiça por ameaças recebidas e destacou que há muitas outras vítimas.

