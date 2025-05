Boa Notícia: Pesquisa revela como vitamina D3 pode retardar envelhecimento

Uma pesquisa da Universidade de Harvard indica que a vitamina D3 pode ajudar a retardar o envelhecimento. O estudo, acompanhado por quatro anos, mostrou que aqueles que tomaram vitamina D diariamente envelheceram mais devagar, ganhando até três anos a mais de juventude em comparação com quem não tomou. Além disso, o ômega 3 também auxilia no processo de combate ao envelhecimento. A vitamina atua como proteção das células e fortalece a imunidade.



