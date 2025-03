Influenciadores invadem shopping com motocicletas para viralizar nas redes Ação imprudente resulta em intervenção policial e levanta questões sobre segurança Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 12h44 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h44 ) twitter

Dois influenciadores digitais foram detidos após invadirem um shopping com motocicletas em busca de popularidade nas redes sociais. A ação durou menos de um minuto e foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Yuri Soares e Edenilson Ribeiro, responsáveis pela invasão, compartilharam o vídeo que alcançou mais de 400 mil visualizações antes de ser removido por violar diretrizes das plataformas.

Após a repercussão negativa, a polícia apreendeu celulares, computadores e motos dos envolvidos. O shopping colaborou com as autoridades fornecendo imagens do circuito interno e condenou a atitude dos influenciadores. O caso foi registrado como tráfego em velocidade inadequada e adulteração de sinal identificador, já que as placas das motos estavam dobradas durante a invasão.

Além deste incidente, outros influenciadores também arriscam a segurança em busca de engajamento online. Igor, outro motociclista, utiliza quedas encenadas para atrair seguidores, já acumulando mais de 400 mil seguidores em suas redes sociais.

Especialistas alertam para o perigo dessas práticas que podem influenciar negativamente o público, incentivando comportamentos arriscados em troca de curtidas e visualizações.

