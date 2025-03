Influenciadores simulam assalto em barbearia e vizinho chama a polícia no ABC paulista Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/03/2025 - 10h53 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em São Caetano, ABC paulista, influenciadores digitais simularam um assalto em uma barbearia como parte de uma brincadeira. No vídeo, um homem, que fingia ser um criminoso armado, entra, fecha a porta e solicita um corte de cabelo, pagando com um pacote de café para satirizar o preço do produto. A cena chamou a atenção de um vizinho, que acionou a polícia. A arma utilizada era um equipamento de jogos online. Os influenciadores foram ouvidos e orientados pela polícia antes de serem liberados.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro