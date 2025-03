Jogador do Bragantino recebe alta da UTI e respira sem aparelhos após acidente de carro Médicos chegaram a iniciar protocolo de morte encefálica para Pedro Severino Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 13h19 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h19 ) twitter

O jogador Pedro Severino, de 19 anos, do Red Bull Bragantino, foi transferido para o quarto do hospital em Ribeirão Preto após receber alta da UTI. Ele respira sem a necessidade de aparelhos, mas seu estado neurológico ainda exige atenção médica. Severino está hospitalizado desde 4 de março, quando o carro em que estava se chocou com a traseira de um caminhão.

O estado de saúde do jogador foi crítico a ponto de os médicos iniciarem um protocolo de morte encefálica. No entanto, esse procedimento foi suspenso após o atleta começar a reagir a estímulos, indicando uma recuperação.

