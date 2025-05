Jovem dá à luz em calçada em Vila Velha Mulher entrou em trabalho de parto enquanto seguia para o hospital Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 13h51 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h51 ) twitter

Mulher dá à luz na calçada em Vila Velha (ES)

Uma jovem deu à luz em uma calçada em Vila Velha, Espírito Santo. Ela estava em um ônibus a caminho do hospital quando as contrações começaram. Ao descer do veículo, ela pediu ajuda aos pedestres. Dona Aparecida, uma passante que se deparou com a situação, ajudou no parto segurando o bebê quando ele nasceu. Logo após o nascimento, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e levou mãe e filho ao hospital. Ambos estão em boas condições de saúde.

