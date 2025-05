Boa Notícia: Remédio em fase de teste consegue eliminar tumores sem necessidade de cirurgia

Pesquisadores norte-americanos investigaram o uso do medicamento Dostarlimab em 117 pacientes com tumores sólidos. De 103 pacientes que completaram o tratamento, 84 não apresentaram mais sinais da doença, destacando-se o câncer de reto, onde todos os 49 pacientes tiveram desaparecimento dos tumores. O Dostarlimab, uma forma de imunoterapia, ativa o sistema imunológico para combater células cancerígenas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!