Justiça mantém influenciador Hytalo Santos preso Ele enfrenta acusações de tráfico humano e exploração infantil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 10h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça mantém Hytalo Santos preso em São Paulo por acusações de tráfico humano e exploração sexual infantil.

O influenciador é investigado por remover menores de suas casas para filmagens com fins de monetização.

Vídeos publicados por ele mostravam crianças em situações inadequadas e atraíam milhões de seguidores.

Debates sobre a necessidade de legislação específica para proteção de menores na internet estão em andamento no Congresso Nacional.

A Justiça decidiu que o influenciador Hytalo Santos permanecerá detido em São Paulo sob acusações de tráfico humano e exploração sexual infantil. Vídeos publicados por ele mostravam crianças e adolescentes em situações inadequadas, atraindo milhões de seguidores.

As investigações indicam que Hytalo removia menores de suas casas para filmagens em sua residência, com o objetivo de monetização e aumento de seguidores. Tais práticas são consideradas exploração sexual e tráfico humano pela Justiça.

O caso impulsionou debates sobre a necessidade urgente de uma legislação específica para proteger menores na internet. O Congresso Nacional discute a implementação do ECA Digital para prevenir a hipersexualização e garantir segurança digital para crianças e adolescentes.

Quais são as acusações contra o influenciador Hytalo Santos?

Hytalo Santos enfrenta acusações de tráfico humano e exploração sexual infantil.

Qual foi a decisão da Justiça em relação à prisão de Hytalo Santos?

A Justiça decidiu que Hytalo Santos permanecerá detido em São Paulo.

Como Hytalo Santos estava atraindo seguidores em suas redes sociais?

Ele publicava vídeos que mostravam crianças e adolescentes em situações inadequadas, atraindo milhões de seguidores.

O que está sendo discutido no Congresso Nacional em relação à proteção de menores na internet?

O Congresso Nacional discute a implementação do ECA Digital para prevenir a hipersexualização e garantir a segurança digital para crianças e adolescentes.

