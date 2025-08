Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme Cantor fala sobre impacto da doença e continuidade na música Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h22 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h22 ) twitter

Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme

O cantor Justin Timberlake revelou ter sido diagnosticado com a doença de Lyme, uma condição que pode afetar o coração e o sistema nervoso. Aos 44 anos, ele compartilhou sua experiência nas redes sociais, expressando o choque com o diagnóstico. Apesar das dores e do mal-estar, optou por não cancelar sua turnê mundial recém-concluída, afirmando que a alegria de se apresentar superou o estresse físico.

Timberlake decidiu ser transparente sobre sua condição para evitar especulações sobre sua aparência e desempenho. A doença de Lyme é transmitida por carrapatos infectados e pode causar febre, fadiga crônica e dores intensas, além de comprometer gravemente o sistema nervoso e o coração se não tratada a tempo.

