Lula avança com reforma ministerial e escolhe Gleisi Hoffmann para fazer articulação política Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 01/03/2025 - 13h03 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula escolheu a atual presidente do PT, Gleisi Hoffman como nova ministra das Relações Institucionais, substituindo Alexandre Padilha. A posse está marcada para 10 de março. Gleisi, ex-senadora e ministra da Casa Civil no governo Dilma Rousseff, terá como desafios avançar com pautas no Congresso e aprovar o orçamento de 2025. A decisão de Lula surpreendeu partidos aliados que esperavam um nome mais moderado. Ele comunicou a nomeação aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, que desejaram sucesso à nova ministra nas redes sociais.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro