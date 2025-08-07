Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Lula busca aliança com Índia contra tarifas dos EUA

Presidente brasileiro articula resposta conjunta dos BRICS

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou novas tarifas para países que compram petróleo da Rússia.
  • A Índia enfrenta uma taxa de 50%, e a China pode ser o próximo alvo das sanções.
  • Lula da Silva busca aliança com a Índia e diálogo com a China para uma resposta conjunta dos BRICS.
  • As medidas de Trump incluem isenções fiscais para empresas que investem nos EUA, aumentando as tarifas para as demais.

 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas para países que compram petróleo da Rússia. A Índia agora enfrenta uma taxa de 50%, e a China pode ser o próximo alvo das sanções. O Brasil também está no radar devido às suas relações comerciais com a Rússia.

Em resposta às medidas americanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja ligar para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para discutir uma reação conjunta dos países do BRICS. Lula também pretende dialogar com o presidente chinês Xi Jinping para fortalecer a cooperação entre as nações afetadas pelas tarifas elevadas dos EUA.

Veja também


Presidente brasileiro busca aliança entre membros dos BRICS

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.