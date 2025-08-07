Lula busca aliança com Índia contra tarifas dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou novas tarifas para países que compram petróleo da Rússia.
A Índia enfrenta uma taxa de 50%, e a China pode ser o próximo alvo das sanções.
Lula da Silva busca aliança com a Índia e diálogo com a China para uma resposta conjunta dos BRICS.
As medidas de Trump incluem isenções fiscais para empresas que investem nos EUA, aumentando as tarifas para as demais.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas para países que compram petróleo da Rússia. A Índia agora enfrenta uma taxa de 50%, e a China pode ser o próximo alvo das sanções. O Brasil também está no radar devido às suas relações comerciais com a Rússia.
Em resposta às medidas americanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja ligar para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para discutir uma reação conjunta dos países do BRICS. Lula também pretende dialogar com o presidente chinês Xi Jinping para fortalecer a cooperação entre as nações afetadas pelas tarifas elevadas dos EUA.
Presidente brasileiro busca aliança entre membros dos BRICS
