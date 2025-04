Lula critica tarifas comerciais durante cúpula da Celac em Honduras Presidente enfatiza integração econômica e responde a medidas de Trump Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h42 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h42 ) twitter

Lula destaca impacto de tarifas comerciais em cúpula da Celac

O presidente Lula participou da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) em Honduras, onde destacou os efeitos negativos das tarifas comerciais arbitrárias na economia global. Ele afirmou que essas tarifas aumentam os preços e desestabilizam o mercado mundial.

Durante o evento, Lula ressaltou que disputas comerciais não resultam em vencedores e alertou sobre o risco de a região latino-americana se tornar uma zona de influência em um novo cenário de divisão global entre potências. Ele defendeu a importância da integração econômica entre os países da região como forma de mitigar os impactos de decisões unilaterais.

Embora não tenha mencionado diretamente os Estados Unidos, Lula criticou as ações do presidente Donald Trump e afirmou que o Brasil buscará diálogo, mas responderá com reciprocidade a qualquer medida tomada contra o país. Ele enfatizou que está disposto a levar a questão à Organização Mundial do Comércio, caso necessário.

