Polícia investiga vídeo em que estudantes de medicina ironizam situação de paciente transplantada

Um vídeo publicado por estudantes de medicina gerou polêmica ao comentar ironicamente o caso de uma paciente que precisou realizar quatro transplantes e morreu. As estudantes compararam a paciente a um gato de sete vidas e insinuaram negligência no tratamento. O inquérito policial foi instaurado para investigar possíveis crimes de injúria e difamação. A família da paciente, Vitória Chaves da Silva, contestou as insinuações e revelou possuir provas documentais da adesão ao tratamento.



