Mariana Godoy começa a contagem regressiva para o especial Família Record

Relembre momentos do último Família Record com Mariana Godoy Reprodução/Instagram

Aguenta coração! A âncora do Fala Brasil, Mariana Godoy, relembrou alguns momentos do último Família Record: o clássico programa de fim de ano que promove um amigo secreto entre o elenco da emissora.

“Só para lembrar que está chegando o fim do ano e logo vai ter mais um amigo secreto mais divertido do Brasil!” escreveu a apresentadora do jornal matutino. Há poucos dias, Mariana já havia deixado os seguidores curiosos ao postar algumas fotos do sorteio do Família Record deste ano.

Novamente, fãs deixaram seus comentários únicos no post: “Já estamos na espera”, declarou uma fã. Outra confessou entre risos: “Eu fico mais curiosa pelo amigo do que pelo presente”.

“Não vou perder”, completou uma seguidora.

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.