Mariana Godoy comemora quatro anos de RECORD e declara carinho pela emissora: ‘Verdadeira família’ Através dos comentários, fãs da apresentadora do Fala Brasil a parabenizaram pela data especial Fala Brasil|Do R7 26/02/2025 - 18h31 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mariana Godoy comemora quatro anos de RECORD com post de agradecimento nas redes sociais Reprodução/Instagram

Hoje é um dia de festa para Mariana Godoy! A âncora do Fala Brasil comemora quatro anos trabalhando na RECORD. Ela fez questão de compartilhar em uma rede social um carrossel de fotos com alguns momentos na emissora, seguido de uma legenda expressando sua gratidão por estar completando mais um ano no trabalho:

“Quatro anos, hoje. Como o tempo passa! Me lembro bem do primeiro dia nesta emissora que é uma verdadeira família. Trabalhamos muito, mesmo, mas já nos divertimos tanto! Obrigada, RECORD, pela confiança, pela parceria e por todo o carinho que recebo aqui”.

Vários fãs de Mariana e telespectadores do Fala Brasil marcaram presença nos comentários, parabenizando a apresentadora: “Parabéns, você é uma ótima profissional”, elogiou uma.

“A apresentadora mais elegante e eloquente da TV brasileira”, ressaltou outro. “Sucesso sempre”, completou mais uma seguidora.

‌



Os colegas de emissora da apresentadora, Sérgio Aguiar e Chris Lemos, também deixaram seus comentários no post:

“Que bacana! Lembro da expectativa para a sua estreia (ao meu lado)”, relembrou Sérgio.

‌



“Que venham os próximos anos! Em frente!”, desejou Chris.

Confira abaixo o post:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.