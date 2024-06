Fala Brasil |Do R7

Mariana Godoy compartilha rotina na web: ‘A gente acorda e ainda está escuro lá fora’ A apresentadora do Fala Brasil também comentou com os seguidores que, por outro lado, chegar cedo em casa é uma vantagem

Mariana Godoy faz publicação nas redes sociais e público reage (Reprodução/RECORD)

Voltar para casa depois de um dia de trabalho e poder descansar no sossego do lar é uma das melhores sensações do mundo, afinal, quem não ama o aconchego de casa, né?

A apresentadora do Fala Brasil, Mariana Godoy, compartilhou em suas redes sociais uma foto enquanto descansa um pouco no seu sofá depois de mais um dia intenso na sua rotina matinal.

“A gente acorda e ainda está escuro lá fora. Sai de casa quando nem a padaria está aberta. Mas a vantagem de trabalhar de manhã é que você chega cedo em casa!”, escreveu a âncora.

Nos comentários, internautas responderam à publicação da apresentadora: “Verdade Mari, também amo trabalhar cedo, quando faço meus pães, também acordo cedo”.

Em outro comentário, uma fã questionou: “Cadê a Zelda (gata), amiga?”, e Mariana respondeu: “Em cima de mim!”.

Confira a publicação:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.