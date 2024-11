Mariana Godoy deixa fãs curiosos após sorteio do Família Record: ‘Quem vocês acham que tirei?’ A apresentadora do Fala Brasil aparece bem sorridente ao ler o nome de seu amigo secreto; saiba mais! Fala Brasil|Do R7 10/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 02h00 ) twitter

Mariana Godoy durante o sorteio do Família Record de 2024 Reprodução/Instagram

A apresentadora do Fala Brasil, Mariana Godoy, deixou os seguidores curiosos ao postar algumas fotos do sorteio para o amigo secreto do Família Record de 2024 em uma rede social. Ela aproveitou a oportunidade para pedir a sugestão de ideias de presente para o colega sortudo: “Esse amigo secreto é famoso. Quem vocês acham que eu tirei? E o que eu deveria dar de presente? Aceito sugestões”.

Nos comentários, fãs mostraram estar ansiosos e curiosos pelo grande dia do Família Record e, claro, descobrir quem é o amigo oculto o da apresentadora: “Amo assistir! Não perco por nada!”, comentou uma seguidora. “Vamos ver a surpresa”, completou outra.

“Me conta quem você tirou, não conto para ninguém!”, pediu uma fã.

O apresentador Sérgio Aguiar, do Domingo Espetacular, também deixou um comentário em tom descontraído na publicação: “Pelo sorriso, você me tirou!”.

Confira o post:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.