Mariana Godoy mostra bastidores de gravação para a campanha da ABADS A âncora do Fala Brasil utilizou uma rede social para registrar o momento e divulgar uma causa nobre; confira! Fala Brasil|Do R7 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 )

Abrace essa causa! Mariana Godoy divulga a ABADS em meios as gravações do Fala Brasil Reprodução/Instagram

A âncora do Fala Brasil, Mariana Godoy, postou em uma rede social fotos dos bastidores da gravação de uma chamada para a campanha da ABADS (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social), uma instituição sem fins lucrativos que existe desde 1952 e oferece atendimentos gratuitos para pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A apresentadora chamou a atenção sobre como a ajuda pode fazer a diferença: “Para você se lembrar que pode doar para a ABADS”, escreveu a apresentadora.

“Amei”, comentou uma fã. “Que sorriso lindo e cativante”, comentou outra.

“Sempre elegante”, completou mais uma.

Quer saber como ajudar? Faça sua doação para a campanha Abrace a ABADS por meio de Pix (doe@abads.org.br) ou pelos telefones:

0500 508 0707 para doar R$ 7,00

0500 508 0720 para doar R$ 20,00

0500 508 0740 para doar R$ 40,00

Veja abaixo o post:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.