Mariana Godoy posta foto com amigos da RECORD, e internautas reagem: ‘Credibilidade’

Mariana Godoy é jornalista desde 1986 RECORD/Edu Moraes

Amizade que ultrapassa o estúdio! A âncora do Fala Brasil, Mariana Godoy, postou uma foto ao lado do apresentador Sérgio Aguiar, do Domingo Espetacular, e de Christina Lemos, do Jornal da Record. Na legenda, Mariana escreveu: ‘Tudo azul’, fazendo alusão aos looks e também a parceria com os companheiros de emissora.

Chris Lemos também compartilhou a imagem e fez questão de compartilhar os seguidores como é a relação do trio: “Queridos amigos!”.

Os internautas que acompanham a equipe, celebraram a amizade e rasgaram elogios. “Só jornalista sensacional”, afirmou um seguidor. “Essa foto é para quem pode! Credibilidade é aqui”, completou outro.

Confira a postagem na íntegra:

O Fala Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 8h40; e aos sábados, a partir das 7h35, na tela da RECORD.